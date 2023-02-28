解除口罩令後或易染呼吸道病毒　專家籲到訪醫院等地方應戴口罩

本港實行逾2年半口罩令，明日(3月1日)起終於解除這項最後的防疫措施。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(2月28日)表示，市民過去3年都要戴口罩，較少接觸流感、鼻病毒、腺病毒等常見呼吸道病毒，故市民除口罩後或容易受上述病毒感染。他提醒市民日後到訪人多擠迫的地方、醫院、或乘坐公共交通工具，最好都要戴口罩，並注意手部衞生。

許續指，沒有百分百安全的撤銷口罩令日子，而本港現時新冠疫苗接種率高企；很多市民亦曾確診，可提高免疫屏障，故現時是時候解除口罩令，不過當局需繼續留意會否輸入新變種株。另外，由於歐美、澳洲等地方在去年取消口罩令後，均爆發冬季流感，故本港需留意6至9月會否爆發夏季小流感高峰。

他又提到，據了解，過去2周有兒童感染呼吸道病毒後，現較以往嚴重的情況，例如兒童生病後以往最多發燒兩三日，惟現時有個案曾發燒一周都未康復。此外，幼童感染鼻病毒後，以往大多出現上呼吸道病徵，但最近更有個案現支氣管炎，他認為跟過往數年兒童無接觸這些病毒有關，令免疫力變弱。他建議學生在乘公共交通工具，以及出席校內多人活動時，應戴口罩；相反在空氣流通的班房或戶外活動，則不用再戴口罩。