4警涉偽造搜屋紀錄案　屋主夫婦供稱住所無被搜查

1名警長及3名警員被指5年前調查1宗販毒案時捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件今（28日）於屯門裁判法院續審，控方傳召居於被告聲稱有搜屋的單位男女戶主作供。男戶主指被指搜屋當日凌晨在單位內看電視，且有開燈，沒有人到單位搜查。他指因要開門，如有人到單位他會知道。女戶主則稱無印象該段時間有沒有人來搜屋。

涉案被告依次為警長馮孝聰（45歲）、警員林耀然（38歲）、警員羅學鍵（32歲）及警員葉家豪（31歲），4人同被控一項公職人員行為失當罪，控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查1宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。眾被告被指誣稱於2018年3月15日凌晨曾到1宗販毒案疑犯位於葵涌的單位搜屋。

居於涉案單位的販毒案疑犯父親劉志康指，當日凌晨12時至1時許，他在客廳看電視，但不記得當日有甚麼事發生過。不過他記得同日晚其妻子有致電兒子，因翌日是她生日，故約兒子吃飯，但一直找至凌晨亦找不到兒子，他對此特別有印象。其妻子方平供稱她記得3月15晚找不到兒子的事，但之前有否人到單位搜屋則忘記了。不過她指一直有養狗，狗隻一直留在客廳，若有人到單位狗定會吠叫她一定知曉。而且因丈夫視力不佳及有腎病，晚上要去洗手間，但狗隻常隨處便溺，故即使睡覺她一定會開着燈，因怕丈夫滑倒。她又指客廳裝有閉路電視鏡頭，她有把當中的記憶卡交予廉政公署。

辯方盤問2人時指出，他們給予廉署的口供相當近似，質疑事先有人教他們怎樣說，更質疑是他們的兒子教他們的，但2人均否認。辯方指2人的證供均非事實，又指方給予廉署的口供並無提及家中裝有閉路電視鏡頭，而記憶卡中錄到的只有搜屋事件後3個月的片段，該卡更是2人的兒子交予廉署。方對此則稱忘記了。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：TMCC 510/2022