證券公司董事殺情婦3度受審　終被判誤殺囚9年半

已婚證券公司董事2008年起與夜總會舞女發展婚外情，更在淘大花園購置單位金屋藏嬌。3年後戀情敗露，雙方關係轉差。董事其後在單位內殺死情婦，然後將屍體放入尼龍袋，再駕車運往將軍澳棄置，之後再叫裝修工清空單位及洗車。死者兄長3個月後因胞妹失蹤而報警，事件始揭發。惟死者屍體已無法尋回，成為無屍命案。涉案董事經審訊後，昨日(27日)被陪審團一致裁定謀殺罪脫，但誤殺罪成。他今天(28日)被法官黃崇厚判處入獄9年半。

現年50歲被告陳文深，洋名Ivan，原本被控於2011年10月6日，在香港謀殺33歲女子秦嘉儀。法官判刑時指，即使陪審團裁定被告是受挑釁殺人，案中證據顯示，死者的挑釁其實是屬於較低程度。法官表示，相信最終事情的發展並非被告所樂見，若被告處理得當，結局或會不同。被告在審訊前已承認誤殺罪，但他到了第3次審訊，才首次提出因受挑釁而殺人的說法。

法官續指，綜觀所有因素，法庭判他入獄9年半。辯方隨即申請讓被告即時釋放，稱被告已還押約9年，等同服畢全部刑期。但法官認為，留待懲教人員計算刑期會是更合適做法，沒有下令被告當庭獲釋。散庭前，法官特意改用廣東話，向被告說留意到被告手執聖經宣誓，遂向他讀出聖經羅馬書第7章部分章節，被告聞言表現平靜。

今次已是被告第3次就今次殺人事件受審。他於2015年首次受審被判謀殺罪成，其後上訴得直案件發還重審。至2017年第二次審訊，首次承認殺害死者，結果還是被陪審團裁定屬謀殺，再被判囚終身。至2021年他上訴成功，定罪撤銷，案件再次重審。他原本承認誤殺，但否認謀殺，結果不獲控方接納，遂第3度受審。最終說服到陪審團他是因與死者口角，受挑釁一時失控將死者捏斃，只判他誤殺罪成，而謀殺罪不成立。

案件編號：HCCC 130/2021