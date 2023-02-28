港人明起可除罩　藥房續減少入貨　家長憂疫情復燃

隨着中港兩地通關，新冠疫情趨緩，港府終於在今日(28日)宣布自明日(3月1日)起撤銷口罩令。口罩伴隨港人一同抗疫3年，但尚有不足半日就可與其「告別」，不少市民接受《東網》訪問時都表示大感興奮；不過亦有家長表示會繼續戴口罩，以防疫情再度爆發。另有藥房負責人表示，會進一步減少入貨。

市民黃小姐對於唔使再戴口罩感到開心，她表示除了可以呼吸新鮮空氣外，更可以再次「打扮」見人，「我哋啲女仔化曬妝咁靚，緊係想畀人睇到個靚樣」。另一位受訪市民鍾小姐則指，自己與家人、小朋友會選擇繼續戴口罩，認為這樣會「安全啲」，又指市面上的賣口罩的商舖，並無因為撤銷口罩令而減價，「都係呢個價錢，冇平到」，約30港元可買到30個口罩。

在粉嶺聯和墟經營藥房羅姓老闆表示，較早前已經開始「入少咗貨」，店內的口罩只剩得數十盒，又認為現時口罩已經無太多人搶購，「之前都係賺十幾蚊一盒，現在可能平手賣咗佢」。羅老闆又認為撤銷口罩令目前對藥房的生意影響不大，「啲人都會仲戴口罩嘅」，認為新措施對口罩生產商的影響可能較大。而另一藥房的負責人莊太則表示，之前已收到消息即將公布撤銷口罩令，她亦已經入少咗貨，「依家淨返幾十盒喺度」，但自己不會減價出售，「(口罩)會放喺度，等有啲需要嘅街坊嚟買」。