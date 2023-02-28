龍鼓灘填海受質疑　議員憂缺交通配套　指區內民怨沸騰

捲土重來的龍鼓灘填海，雖然面積大縮水但計劃仍受質疑。立法會發展事務委員會今日(28日)開會討論有關展開該填海計劃及重新規劃屯門西的研究，有議員關注填海後龍鼓灘附近的交通配套是否足夠，認為現時車路不足已致「民怨沸騰」，而第5條過海鐵路的完成時間遙遙無期，建議政府應先建屯門西延線，以惠及屯門居民。有議員亦擔心研究報告未有考慮到當區漁業需要，發展局則回應稱「唔會先填海先諗規劃」，故會在研究中考慮休閒漁業等發展。

議員田北辰表示，現時龍鼓灘一帶區內的車路不足，加上該區產業發展令重型工程車輛大增，令區內居民私家車與重型車輛「爭路」問題嚴重，形容區內「民怨沸騰」，急需建設更多車路以供重型車輛出入。他又指出，第5條過海鐵路「研究都做幾年，望都望唔到終點」，要求局方先行設置屯門西延線。發展局局長甯漢豪則回應指會在研究內考慮分階段落成的可能性，被田嘲諷「局長你真係冰雪聰明」。

另一議員何俊賢則指，文件僅提及將填海範圍預留作現代產業，卻未有提及區內漁業發展。他續稱政府亦曾倡議發展休閒漁業、漁民組織遊艇會等，但於文件卻未有考慮區內漁民，促當局勿在填海後才考慮規劃。甯漢豪隨即強調當局「唔會先填海先諗規劃」，承諾會多聽意見，研究或可考慮加入漁業發展。

而議員陳月明認為，政府雖提出將填海範圍發展現代產業，惟現時區內多嫌惡性設施，包括骨灰龕、焚化爐、堆填區等，認為局方需做好隔離，以減低對現代產業的影響，「唔好做第二個打鼓嶺同將軍澳」。

政府早前向立法會提交文件，重提於2021年《香港2030+》最終報告的龍鼓灘填海，並研究將填海範圍由2020年建議的220公頃，大減約3分之1至145公頃，更考慮將該區預留作現代產業，包括設立「組裝合成」工場。而屯門西則研究於內河碼頭填海40公頃，用於發展住宅。上述填海研究預計將於今年展開，估計耗資約1.79億港元。