過境車輛禁區紙申請需時逾1個月　業界嘆中港車搵食受挫

有中港司機指已申請過境車輛禁區紙逾一個月，但仍未能獲批。

中港上月初恢復通關以來，數以萬計的中港牌車輛已陸續安排驗車及續牌。惟東網今（28日）接獲投訴指，運輸署俗稱「禁區紙」的過境車輛封閉道路通行許可證，審批過程「龜速」，申請逾一個月仍未能批出，以致中港司機未能開工搵食。

從事中港司機的區先生向東網透露，疫情前相關「禁區紙」普遍能即日完成辦理，需時僅約1個多小時，惟現時不少同業反映，今月初入紙申請，截至月底仍未獲批。他指，位於中環海港政府大樓的辦事處幾乎每日大排長龍，奈何運輸署無足夠人手應對，慨嘆指「過去數年疫情下，中港過境司機生活已經困難，現在運輸署的官僚作風影響，猶如壓倒駝駱的最後一根草，完全罔顧中港司機飯碗」。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉認為，近日業界反映指「禁區紙」辦理需時超過1個月，情況並不理想，甚至影響跨境貨車續牌，建議運輸署可為受影響車輛提供寬限。運輸署昨(27日)表示，香港與內地全面通關後，申請封閉道路通行許可證的個案顯著增加，由1月每日平均300宗增加至現時每日800宗，尚待處理的申請約6,000宗，運輸署指將靈活調配人手及資源，加快審批時間。