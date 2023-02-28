逾8成精神病患者稱職場病歧視普遍　平機會倡加強公眾教育

本港職場歧視情況嚴重。平機會今日(28日)公布對職場精神病患者的標籤及歧視態度的研究結果，發現多達81.7%精神病患者認為上述情況非常普遍或普遍，最常見的情況為精神病患者比其他人獲得較少升職機會；其次是因患精神病而不獲聘用，也有1成多的精神病患者為精神健康求醫而請假時遇到困難。平機會建議，政府應推行公眾教育，提高大眾對殘疾歧視及《殘疾歧視條例》的認識及關注。

平機會委託香港教育大學心理學系進行是次研究，研究團隊在2020年5月至11月透過面對面問卷調查，收集了858名參加者，包括593名在職人士及265名精神病患者的意見；另於2021年2月至7月與50名管理層職級的僱主及主管進行深度訪談。結果顯示，逾3成精神病患者過去5年於求職、在職及離職過程曾被歧視，但當中大部分人因認為無需要，以及擔心未來僱主的看法，而沒有就相關歧視採取行動。至於受訪的在職人士方面，過半人對精神病患者常見的標籤是擔心他們會傷害別人；近半受訪者嘗試與精神病患者持距離；也有4成多受訪者害怕與他們獨處。

有從事住宿及膳食的部門主管認為，有些工作需與人溝通，例如銷售部門，若患者難以控制自己情緒時，難在工作上發揮，故難以容納他們。平機會表示，的確從有許多僱主認為，精神病患者控制行為及情緒能力較差，或更適合一些不需與他人共事的崗位。不過，平機會署理主管(政策、研究及培訓)徐妤婷提醒，若求職時患精神病的應徵者合乎職位能力要求，卻因其有精神病而不被聘用，就屬歧視。

平機會建議，政府除了應推行公眾教育外，亦應考慮提供更多資源及協助，促進制定工作間相關反歧視政策及措施，協助精神病患者康復；另希望僱主為員工提供合理工作調適；僱主應確保有精神健康狀況的員工可以就診及申請病假。該會補充，精神健康相關機構及非政府組織，應定期為在職人士舉辦培訓工作坊，以消除常見的誤解、釐清錯誤觀念、推廣精神健康，以及教導溝通技巧。