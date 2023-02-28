明起取消口罩令　議員籲政府加強公共衞生宣傳

政府宣布口罩令明日(3月1日)起取消，議員陳凱欣今日(2月28日)表示，認為市民期待已久，惟當局在8日前才延長相關行政通告，提早取消的決定相信多少受鄰近澳門影響。然而，陳指出市民不單歡迎取消口罩令，料亦會配合近月政府為「復常」作出的吸引旅客訪港活動，畢竟海外多國早已取消強制佩戴口罩，現行措施有利增加海外旅客訪港誘因。

惟陳凱欣強調，雖有擔心指現時一刀切毋須佩戴口罩，有機會令如流感的確診情況上升，但她指以往放寬抗疫措施均出現個案微升情況，認為市民毋須過分憂慮，反而提醒政府必須做好公共衞生宣傳，包括透過行政指令要求市民出入高風險場所，如醫院、療養院及安老院等地時，必須佩戴口罩，以保障醫護人員及病患者。

此外，除政府宣傳，陳凱欣亦提醒市民須自律，不論成人或是學童，在患感冒或咳嗽時如在人多密集、使用集體交通工具時，就須佩戴口罩，顧己及人，避免病菌傳播。她又指，畢竟現時仍是流感高峰期階段，市民應注意個人衞生意識，以免多人感染令公共醫療系統受壓爆煲。