被控參與2019年政總暴動　2男罪成3.25判刑

2019年9月29日金鐘政總外發生暴動，2名被指有份參與之人士否認暴動罪，去年於區域法院受審。案件今天（28日）裁決，結果2人均被定罪名成立。法官將案押後至3月18日聽取求情，3月25日判刑，期間2名被告均須還押。

本案2名被告馮嘉文（40歲、電腦技術員）和陳海蓬（28歲、商人）被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。審訊時馮辯稱，其公司辦公室位於銅鑼灣新寧道「利園三期」，他當時只是前往上班途中。但法官指，完全不相信1個在星期日還要過海返辦公室工作的人，不採用較安全也更快捷的路線，質疑其供詞不盡不實，裁定他身處暴動現場是故意為之，因此判他罪成。

就陳海蓬方面，法官指證供顯示，被告當時在政總中間位置向「海富中心」方向走，試圖跨越中間的分隔石壆不果。被告當時必定耳聞目睹在政總外一帶暴動的情景，而他仍然走到或逗留在該處，加上他的一身黑色衣物，右手戴着勞工白手套，背囊內亦藏有文宣，故裁定他有意圖藉着自己身處暴動人群中，去以行動破壞社會安寧，或至少壯大暴動聲勢，去鼓勵或協助其他暴動者破壞社會安寧。基於上述原因，法官亦裁定他罪名成立。

案件編號：DCCC 240/2021