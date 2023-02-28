臨床醫護每日上班前仍要快測　病人訪客員工入院須戴口罩

因應政府宣布，將由明日(3月1日)起取消口罩令，醫管局今日(2月28日)表示，明日起會採取一系列措施，包括放寬探訪安排、恢復義工服務，以及感染控制措施等，配合政府最新的復常措施，不過臨床醫護人員上班前仍需每日做快測。局方強調，會全力配合有關政策，陸續將過去抽調往抗疫的人手、病床及資源調回原來崗位，照顧其他病人，令公立醫院服務盡快全面復常。

醫管局提到，為減低傳播病毒的風險及保護病人免受感染，臨床醫護人員繼續需要每日上班前進行快測；除了佩戴外科口罩外，醫護人員亦需要按不同臨床區域的運作需要，佩戴合適的個人防護裝備。另外，所有病人、訪客及員工在進入醫院或醫療設施時，仍需繼續佩戴外科口罩；在進入及離開時，需謹記清潔雙手，並時刻注意手部衞生。

至於探訪安排，探訪者已不用再進行核酸檢測，只需於探訪前24小時內進行快測並取得無染疫結果；探訪人士無需預約，人數不設上限，可輪流探病，但每次只可以有2名家屬進入病房；部分醫院的探訪時間會延長，探訪時段亦會調整。公院亦會全面恢復義工服務，義工參與服務前，必須接受合適的感染控制訓練，在臨床範圍服務的義工，需要在參與服務前進行快測。

當局提到，會持續監察解除佩戴口罩要求後的情況，包括因感染新冠或流感入院病人的趨勢。局方已制訂不同方案，包括有需要時調動人手、病床及資源的計劃，亦會妥善運用不同的隔離設施，包括北大嶼山醫院香港感染控制中心去接收合適的病人，以紓緩醫院病房的壓力。