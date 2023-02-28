少女疑家中遭多次非禮　父認罪候判兄今受審

一對父子涉嫌在5年間，合共9次向家中同住的幼女施「鹹豬手」，其中父親更曾指插女兒陰道說「生咗好多毛，叻女」；兄長則被指曾多番用手肘觸碰胞妹胸部。其中，兄長否認5項非禮罪，今日(2月28日)在區院受審；父親則承認4項非禮罪，還押至本周五(3月3日)，屆時會先視乎審訊進度，才考慮處理求情和判刑。庭上播放事主與警方進行的錄影會面，期間事主說，對被非禮感到「好核突」，暗忖「點解連自己個妹都搞」。

涉案父親以代號「WKF」代表，事主胞兄代號則是「WCK」。父親現年約51歲，事主X現年16歲，胞兄則17歲。2人的父母沒有結婚，並於2007年分手。事發時，事主與2名被告同住荃灣1單位。胞兄面對5項控罪，事發時段橫跨2018至2020年。父親涉及4罪，據其同意案情指，2015至2016年期間，當時X約9歲，她躺在住所床上，被告突然脫去事主的褲及內褲，向她說：「生咗好多毛，叻女」，又用手摩擦她的陰部2至3分鐘。

至2017年，兩父女同在一床，期間被告把手伸入事主褲管，用1隻手指伸進她的陰道「撩下撩下」。同年冬夜，被告再2度作類似行為，其中一次他把手指插事主陰道，進出約2至3分鐘。另一次則在事主陰部外，輕輕撩動1至2分鐘。2021年5月，事主向社工透露事件。同月2名被告被警方拘捕。其中父親警誡下稱「我淨係摸咗個女3次」。同年6月，社署為事主申請兒童保護令，並安排她入住兒童之家。

案件編號：DCCC 1641/2022