STEAM教育疑僅維持於興趣班　議員促全面推行

近年政府大力推行智慧城市發展，立法會相關委員會今日（28日）討論有關「智慧市民」措施，政府稱現時會進一步在中小學推動STEAM教育、推動科研活動、加大力度招募海內外年輕科研人才等，惟有議員質疑學校STEAM教育一直維持「興趣班」、「可修可唔修，可教可唔教」，政府經常推出試驗計劃，但未有全面推行，當局雖回應現時有98%的學校正在進行相關課程，惟議員稱學習要求質求量，指當局「回答技巧非常好，但都係答唔到問題」。

議員葛珮帆指政府雖推出「智慧市民」，但「數碼鴻溝」仍然存在，現時有很多長者沒有智能手機而用不到黑碼；而STEAM教育方面，雖政府希望引入「高小增潤編程教育課程單元」和「初中人工智能課程單元」，但只是興趣班狀態，「可修可唔修，可教可唔教」，政府經常推出試驗計劃，但未有全面推行，擔心STEAM教育做得好的學校學生與其他學校學生也會產生數碼鴻溝。當局回應稱會與地區團體合作進行更多科普教育，而現時有9成8學校有推行相關課程，7、8成的中學有推行人工智能元素課程，惟葛指當局「回答技巧非常好，但都係答唔到問題」，當局遂稱會以2024至25年所有學校必須要提供10到14小時的課程為目標。

創科方面，議員吳傑莊指「研究人才庫」計劃有6,500研究人才成功獲批政府資金，撥款額大約41億，詢問計劃成效。當局稱去年有進行問卷調查，有9成7受訪者表示有興趣繼續科研工作，7成已經找到科研工作，未來會進一步為持有博士學位人才提供額外津貼。