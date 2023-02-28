區會通過保留銅鑼灣行人專用區「天眼」　將向機電署付123萬

多年前銅鑼灣發生高空投擲腐蝕性液體事件，事後政府在銅鑼灣4幢大廈的天台安裝閉路電視，監察高空擲物的情況。閉路電視（「天眼」）的合約將於下月底屆滿，灣仔區議會今日（28日）通過保留「天眼」，並將向機電工程署支付123萬港元延續合約，為器材提供三年保養。有區議員批評「天眼」功效平平，指保留只會浪費公帑。

現時該區天台有安裝「天眼」的大廈包括麗園大廈、合亞廣場、珠安大廈和置安大廈，相關設施在2010年底至2011年初先後投入服務，第一期計劃為期三年，總開支為485萬元港元，而目前的維修保養開支平均每年約80萬元港元；由於「天眼」已營運到第4期，合約將於今年3月31日屆滿，民政事務處早前建議區議會保留系統，惟可將檢查次數由目前每周一次減至每月一次，機電署初步估算，未來三年的合約期，所需費用為123萬港元，即平均每年41萬港元；民政事務處亦提出另外一個方案，則為清拆系統，機電署初步估算拆除費用約9.5萬元。

區議會最後以2票贊成1票反對，通過保留天眼的方案。該區區議員顧國慧表示「天眼」功能有限，又沒有人面識別系統，認為保留只會浪費公帑。而該區區議會主席黃宏泰則指出目前高空擲物問題未徹底改善，「天眼」有助防止罪案，故歡迎保留閉路電視。被問到多年來政府只提出過2次要求提取閉路電視影像申請，繼續保留設施會否浪費公帑，黃相信「天眼」有阻嚇作用，亦可在發生罪案時提供破案線索。