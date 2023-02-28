指救世軍紀律調查程序欠妥　脫罪女社工申司法覆核

女社工被指與前立法會議員林卓廷在2019年屯門遊行期間，要求市民刪除拍到示威者的片段及相片，被控不誠實使用電腦及刑毀，但經審訊後獲判無罪。她昨天（27日）入稟高院申請司法覆核，稱其任職的機構「救世軍」於前年針對她作紀律調查期間，未有為她安排個別面談或會議以了解情況下，便向她發書面警告，做法違反執行指引，剝奪她獲得公平紀律聆訊的權利，且不符合程序公義。她要求法庭頒令救世軍撤銷有關書面警告，及撤銷駁回她上訴、維持紀律處分的最終決定。

本案申請人鍾凱研，答辯人是救世軍大將。據其司法覆核申請書指，救世軍時任社會服務總監李笑芬在2021年1月11日向她發出書面警告，她於同年1月26日提出上訴，但一直沒獲回覆。她於同年5月及6月，分別去信救世軍投訴李及她的直屬上司高級主任冼良佳，沒有按《服務表現監察制度》下的「服務質素標準」對她作出紀律處分，但申訴被裁定不成立。她及後向「整筆撥款獨立處理投訴委員會」再作出投訴，委員會裁定救世軍未有為她安排個別面談或會議以了解情況下，便發出書面警告，屬違反執行指引。惟救世軍一直未有聯絡她作處理，其直屬上司並向她執行書面警告，並要求她遞交改善計劃。

鍾指救世軍於2022年11月28日通知她，有關她就被警告一事的上訴不成立，紀律處分維持不變。她認為救世軍違反執行指引，未有作出任何補救措施便裁定她上訴不成立，剝奪她獲得公平紀律聆訊的權利，以及不符合程序公義。資料顯示，在屯門遊行要求市民刪相的案件中，鍾被裁定不誠實取用電腦及刑事損壞罪名不成立，而林卓廷亦被裁定企圖妨礙司法公正罪罪名不成立，不過律政司已就2人脫罪一事向上訴庭提出案件呈述上訴。

案件編號：HCAL 302/2023