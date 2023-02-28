訛染新冠兩日9次求醫私院　六旬翁連呃9劑口服藥被捕

港府去年4月開始向私家醫院免費提供新冠口服藥物，以便利他們向合資格並有需要的新冠病人處方。當局今日(28日)表示，早前透過醫健通系統，發現個別有可疑的新冠口服藥物處方紀錄，包括有病人在短時間內分別從多名私家醫生取得由政府供應的新冠口服藥物，個案已轉交執法部門作進一步跟進調查。

執法人員指，早前接獲衞生署轉介，指有人懷疑向私家醫生訛稱患上「2019冠狀病毒病」(即新冠病毒)，從而獲得免費的新冠口服藥物。經深入調查，昨日(27日)在將軍澳區拘捕一名姓陳(63歲)男子，涉嫌「欺詐」。調查顯示，該名被捕人涉嫌在2日內分別到9間私家診所求醫，並獲處方共9劑新冠口服藥物。該名被捕人現正被扣留調查。

兩款供港的新冠口服藥物，帕克斯洛維德「Paxlovid」及莫納皮拉韋「Molnupiravir」，均已根據《藥劑業及毒藥規例》獲註冊為香港藥劑製品，私家醫生可透過藥廠訂購該兩款新冠口服藥物，並處方予有需要的新冠病人自費購買。

政府提醒市民，試圖以不當手段(包括欺瞞醫生)取得新冠口服藥物，可能觸犯欺詐罪，一經定罪最高可判監14年。而售賣、轉售或無償供應相關處方藥物，均觸犯《藥劑業及毒藥條例》下的相關罪行，最高可被判處罰款港幣10萬港元及監禁2年。