政府擬修《保護海港條例》　團體反對憂填海更多維港縮

港府早前透露有意修訂《保護海港條例》，惟保護海港協會今日(28日)表明反對修例，批評政府早前提出修訂條例的理據不足，因現行法例並無禁止凌駕公眾需要的填海，若以當局列舉的小型工程為例，或更容易申請展開，故不應直接修改條例。團體又擔心政府會「掛羊頭賣狗肉」，建議若要修例須清楚訂明細節，以免日後政府乘機填更多海，並呼籲市民「個海港係你哋(市民)嘅，你哋要盡你哋嘅能力保護返個海港」，否則維港愈填愈窄，將禍延後代。

發展局局長甯漢豪早前撰文網誌，透露政府有計劃修訂條例，以保持維港範圍不填海造地精神下「拆牆鬆綁」，並可建造讓市民享受海港的設施，例如登岸堤階、碼頭、行人板道等。不過，協會副主席徐嘉慎表示，該條例保護屬於公眾的維港多年，當局無法證實有任何關乎公眾利益的工程是因應條例無法落實。而南區區議員、保護海港協會名譽顧問司馬文亦逐一反駁政府提出的理據，例如在啟德前跑道的舊碼頭方面，馬稱政府從未有提出任何計劃或討論需要對碼頭作出任何改動或填海，認為碼頭沒有任何問題需要透過修改條例去解決。

徐嘉慎續稱，發展局列舉的工程實際上未曾提出具體方案及計劃書予公眾考慮，卻反指條例或不允許有關工程，認為說法並不公道，質疑政府自行設牆綁結，「我唔明牆喺邊，除非佢哋自己起。結喺邊到？係佢哋自己綁」。徐又強調該條例是維港的「命根」，擔心「隨時政府今日講一套，明日就可以變晒」，若政府執意修例，應清楚列明可允許展開甚麼改善工程，同時呼籲市民關心修訂條例，否則「海港少咗一半咁窄」，責任將禍延後代。