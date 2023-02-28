半山中學疑拒軍裝人員入校救援　校監管浩鳴：調查未見相關情況

半山聖士提反女子中學本月14日有學生反鎖廁格，事後被勸服並送院。有專欄作家上周五(24日)在網媒撰文，指校長當天拒絕軍裝執法人員入內，稱校方只能讓便衣人員進校處理事件。雖然校方昨(27日)發聲明反駁，但涉事作家再撰文質疑學校以「語言偽術」掩飾，未有正面回應「是否曾經拒絕軍裝警察進校園」一事。事件持續發酵，今日(28日)校監管浩鳴回應，強調經調查後沒有有關文章所指，校長涉及其所述拒執法部門入校的事情。

涉事作家撰文反駁，指校方的聲明無回應是否曾經拒絕軍裝執法人員進校園，又強調軍裝人員的確曾披一件不是制服的外套。她又提到校長向校監及校董會解釋是因怕軍裝人員「嚇親學生」而拒絕後者進入校園內，但質疑消防及救護為甚麼就不會「嚇親」學生。她指摘校方不承認錯誤，以語言偽術去掩飾錯失。

管浩鳴今日透過書面回應事件，他表示，對近日有關拒絕執法人員進入校舍的報道深表關注。經調查，沒有發現校長涉及報道中的事情。他強調，必定以「是其是、非其非」的態度，公平公正處理事件，校方定必全力配合有關部門的工作。不過，香港政研會今日表示，對於管浩鳴所言感到非常遺憾，又批評校方在聲明中，並無交代是否存在「校長要求執法人員套上外衣覆蓋制服才能進入校園」一事，會方強調必須認真徹查事件，並將要求立法會介入，行使《權力及特權法》召見所有涉事人士，包括該校校長、在場教職員及有關執法人員到立法會解釋。