黃澤記有中藥材黃曲霉毒素超標　衞生署收回涉事批次蜂房及檳榔

衞生署今日(28日)表示，「黃澤記有限公司」的兩批中藥材，分別是「蜂房」及「檳榔」，因其樣本被驗出黃曲霉毒素超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，故署方同意上述持牌中藥材批發商自願從市場收回該兩批中藥材。該署透露，至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報，而涉事批次由內地進口香港，署方正追查中藥材的受污染源頭及分銷情況，仍在調查案件；另會監察相關收回情況。

署方續指，早前透過市場監測，分別從兩間持牌中藥材零售商取得以上批次的「蜂房」及「檳榔」樣本進行化驗，結果顯示，每千克「蜂房」藥材樣本含410微克總黃曲霉毒素和360微克黃曲霉毒素B1；每千克「檳榔」藥材樣本亦含69微克總黃曲霉毒素和58微克黃曲霉毒素B1，均超出標準。世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構，已界定黃曲霉毒素會對人類致癌。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。

該續補充，黃曲霉毒素主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物。炎熱、潮濕及儲存不當等因素可助長霉菌孳生，導致受污染藥材含有大量黃曲霉毒素。衞生署呼籲市民若曾購買受影響批次的中藥材，應立即停止服用。

根據《中醫藥條例》(第549章)，「蜂房」和「檳榔」均屬附表2中藥材。「蜂房」為胡蜂科昆蟲果馬蜂、日本長腳胡蜂或異腹胡蜂的巢，其功能為攻毒殺蟲和祛風止痛；而「檳榔」為棕櫚科植物檳榔的成熟種子，其功能為殺蟲、消積、行氣、利水和截瘧。