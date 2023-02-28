華懋金融入稟要求判協議終止　高院裁定免付世紀創投逾10億酬金

華懋集團旗下華懋金融服務早年入稟高等法院，要求裁定與世紀創投有限公司就處理內地民生銀行股權糾紛訴訟的協議在2011年終止，及毋須向對方賠償9.5億人民幣(折合約10.75億港元)酬金。暫委法官徐韻華今日(28日)頒布書面判詞，裁定雙方協議早於2011年終止，雙方沒有續約或簽訂新協議，故華懋金融毋須向世紀創投相關酬金。

原告為華懋金融服務有限公司，被告為世紀創投有限公司。法官在判詞中指出，華懋金融及世紀創投於2009年8月25日簽訂「委託索償債權協議」，而有關協議的第9條寫明協議有效期為簽署日期起18個月終止，即到期日子是2011年2月25日，條款可使雙方清楚知道協議何時終止。

雖然世紀創投稱有關協議被一份條款相同的新協議所取代，但卻沒有證據證明該公司曾說服華懋金融延長協議期或續約，故法官裁定雙方並沒有簽訂新協議。

華懋集團旗下華懋金融服務2009年曾委託世紀創投有限公司，協助處理內地民生銀行股權糾紛訴訟，其後在2013年入稟香港高等法院，要求法庭裁定雙方協議早於2011年終止，而毋須向世紀創投賠償9.5億人民幣酬金，而對方則入稟反申索該筆款項。