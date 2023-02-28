政Whats噏：冇打算加入政黨　尚海龍唔想焗限創科單一議題

4位議會「新丁」話咁快都入咗立法會兩個月，應該逐漸熟悉議會流程，亦都會搵到唔少議會朋友。4位新丁入面有兩位原本都有所屬政黨，而之前都有傳話尚海龍要加入政黨喎，唔通佢都想搵翻個溫暖嘅大家庭？

其實唔係！尚海龍因為之前參加咗一個叫「政道──治政理念培訓課程」，所以都有人問佢係咪想加入舉辦呢個活動嘅政黨，但係尚海龍就澄清話唔係，只係想學習下課程內容啫！

至於之後有冇加入政黨嘅打算，佢就話冇啦，因為加入政黨難免會受到光譜影響，佢都想維持一個比較中立、客觀嘅角度。佢話之前喺特首答問大會上有問關於核酸檢測站嘅問題，雖然佢係有創科界背景，但覺得唔單止想講創科嘢，而當加入政黨後，可能都會影響佢對唔同議題嘅覆蓋性。

財政預算案公布咗資本投資者移民計劃，但目前仲未公布「心水項目」，政府只係話會考慮金額要更大、不計算投資物業、希望能投入支持香港經濟發展嘅地方，而尚海龍就覺得一定要包含創科領域。至於預算案冇提及外傭退稅，佢認為政府可以加快研究，減輕市民負擔，而且可以換來更多嘅經濟效益。

佢都認為香港稅基應該拓寬，例如可以考慮設立「數字稅」，即因當地市民有用搜索引擎、社交網站等，政府就可以向呢啲公司收取「人頭費」，至於有人提倡政府可以發展碳稅，佢就覺得香港可以作為交易平台，但好難自己「出售」。

喺預算案公布之後，佢打算向政府問下關於電動車同教育嘅問題，其實佢覺得政府要發展電動車，可以參考更多內地各個城市電動車嘅發展，好似深圳咁，因為嗰邊發展都唔錯，而且佢提出香港可以做到研發，但好難做到電動車電池回收，可能呢方面就要同內地合作交比佢哋啦！