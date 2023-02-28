涉向賣淫女主腦通風報信　男警被控妨礙司法公正明日提堂

警方在2022年12月7日，以涉嫌協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港，拘捕一名46歲本地男子。該名被捕男子為警務人員，案件交由西九龍總區重案組跟進調查，該名警員已被停職。人員經調查及徵詢法律意見後，該名男警已被控一項「妨礙司法公正」罪，案件明日(3月1日)上午在九龍城裁判法院提堂。

據悉該被捕男警疑於2022年11月杪的一次警方掃黃行動中通風報信，導致一名賣淫集團女主腦聞風先遁。消息指，該被捕警員駐守尖沙咀分區，隸屬特遣隊。

去年11月28日晚上，西九龍總區重案組進行代號「海霸」的打擊賣淫行動，突擊搜查5間位於尖沙咀區的酒店，拘捕一名40歲本地女子及一名27歲內地女子，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」，該名內地女子同時涉嫌「違反逗留條件」。另外，亦拘捕11名內地女子（23至35歲）、兩名日本籍及兩名俄羅斯籍（20歲至30歲）女子，涉嫌「違反逗留條件」。行動中，警員檢獲約22萬元現金、多部手提電話、一批避孕套、潤滑油、漱口水及毛巾等。

警方當日表示，約於1個月前鎖定一個透過社交媒體經營非法賣淫活動的跨境犯罪集團，該集團會於日本及國內等地，定期安排女子到港賣淫。不法分子利用酒店房間作為指揮中心，聯絡客人及安排房間。