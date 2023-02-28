港鐵東涌綫延線項目　獲行會批逾183億資助　料今年年中動工

行政會議今日(28日)批准東涌綫延線項目的財務安排，批准向港鐵批出東涌第113區用地的物業發展權，以及在將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額逾183.6億港元，作為對推展東涌綫延線項目的財務資助。運輸及物流局與港鐵公司簽訂工程項目協議，預計今年年中動工，2029年竣工。

政府發言人指，東涌綫延線項目以「擁有權」模式推展，港鐵負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，經審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算後，東涌綫延線的建造成本預算為195億港元，而資金差額預算為155億港元。政府將向港鐵提供上述總額的財務資助以推展項目，港鐵亦須承擔所有因市場波動及鐵路營運衍生的相關商業風險。

延線項目將提供直接進出東涌新市鎮擴展區的鐵路服務，將現有東涌站的鐵路隧道末端向西延伸約1.3公里，並於逸東邨以西建造一個新的東涌西站，服務逸東邨、滿東邨及附近的房屋發展；以及於現有欣澳站和東涌站之間一段約1.2公里長的路軌進行改道，使之更靠近東涌東填海區，並建造一個新的東涌東站，以服務東涌東填海新發展區一帶。

東涌第113區用地位於東涌新市鎮擴展計劃下新造的填海區，毗鄰東涌綫延線項目下擬建的東涌東站，佔地約7.6公頃，將用作綜合商業和住宅用途暨公共交通交匯處及休憩用地、政府、機構或社區設施。為應付香港在房屋、經濟和社會方面的需求，東涌東及東涌西分別約有14.6萬及3.8萬新增規劃人口。