無罩一身輕　蒲吧男女真係「飲得杯落」

今日(3月1日)凌晨零時起，全面撤銷口罩令正式生效，全港市民終盼到這日子到來，無不為此「鬆口大氣」！今後在戶內戶外都分外感覺自在，行街時得以「真面目示人」。

踏入凌晨時分，尖沙咀夜蒲熱點，諾士佛臺酒吧區一帶更人頭湧湧，飲酒消遣人士面上流露出的笑容，自然也燦爛一點，局促感覺盡掃，飲酒也飲得暢快盡興。另有市民黃小姐及歐先生異口同聲表示，口罩令全面撤銷後，在食肆及酒吧消遣、食嘢期間，會全程除低口罩；至於出街時，暫時都會盡量如常戴口罩，並留意街上其他人情況，倘若愈來愈多人選擇不戴口罩，他們兩人才考慮戶外亦不再戴口罩。

港府昨日(2月28日)宣布，口罩令於今日起全面撤銷，包括室內戶外公共交通工具均毋須再佩戴。當局解釋撤銷主因是人群沒有爆發，有免疫屏障，病毒變異無壞情況，加上呼吸道疾病接近尾聲，故認為是適當情況全面取消口罩令，但強調醫院、安老及殘疾人士院舍等仍需要保障，因此有關場所會以行政指令要求訪客戴口罩。

口罩令始於2020年7月15日，港府因應當時疫情推出初版口罩令，限制市民在港鐵、巴士等公共交通工具上，必需佩戴口罩，並在相隔8天後，當局於同月23日起再推進階版口罩令，要求戶內外地方均須全面佩戴口罩。口罩令從初版起計，至今已歷時959天。