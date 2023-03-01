香港仔魚市場導賞遊　接觸港版築地文化

在避風塘見到船頭高高掛上一個「十字」符號的漁船，原來是代表船主有意出讓漁船的意思；而在魚市場旁邊，泊着滿載白色發泡膠盒的漁船，原來是市民大眾在街市買到即日鮮的功臣。這些漁業冷知識，全在地道十足的「香港仔魚市場導賞遊」可以找到。這具特色的導賞是「漁港濃情．香港仔」社區項目的公眾活動，將香港仔漁港獨特一面呈現，讓公眾了解，並加以保育。

導賞遊先在香港仔海濱的漁民文化博物館集合出發，步行5分鐘到達魚市場道的正門入口，導賞由魚市場西面的冰鮮魚區開始，首先參觀規模最大的魚檔，之後會到達昔日魚獲拍賣區，以及魚蛋的前期製作工場，繼續往東面方向行，會到達海鮮區，了解在香港水域的捕魚方法，以及㨂選靚海鮮的必備知識等。

佔地面積逾15,000平方米，有73年歷史的香港仔魚市場，是全港規模最大的魚產海鮮批發集散地。每日凌晨3、4點，大量貨車由這裏出發，將一籮籮魚貨運至全港九各地的售賣點，包括街市、超市、酒樓。在魚市場工作的都早開工早收工，在日間見到的魚市場都冷清清，加上大門口貼上只許業內人士進入，更加令人有種神秘的感覺。