廢除口罩令首日　街上戴口罩者居多　「除罩」市民彼此點頭微笑

實施逾950天的口罩令今日(1日)起全面撤銷，早上上班上學的市民，大部分仍戴上口罩，包括公共運輸的司機及乘客。有堅持戴罩的市民表示要再觀察一段時間，傾向天氣轉熱時才脫下；有脫下口罩展露笑顏的市民則稱毋須再擔心疫情，應如常生活。有幼稚園學童雖成同學中罕有除罩的一個，冀望很快看到老師及同學的笑臉。

街上戴口罩的人目測超過9成，而乘搭公共交通工具人士一般都戴上口罩，有市民指由於家中仍有大量口罩，加上現時天氣仍然較涼，會佩戴口罩多一段時間，但認同在戶外及拍照時會除下，不再戴口罩亦可見到他人笑容。另外亦有人指自己及家人至今未感染過新冠病毒，會繼續佩戴口罩，保護自己。有市民就要觀察一段時間，留意其他人戴口罩的情況，相信隨着天氣轉熱亦會除下口罩，但強調進入醫院診所時，都會選擇佩戴，以免受感染。有中學生亦繼續戴口罩，並表示班房人多，擔心有感染病毒的風險；亦有學生表示習慣同學間戴口罩的樣子，憂慮除罩後會尷尬。

至於選擇脫下口罩的市民則屬小數，有不戴口罩市民說，最重要有選擇的自由，脫下口罩呼吸時較舒服，若到人多地方或乘搭交通工具會再戴上。東網記者今早亦在多區視察，目測只有不到1成市民選擇除罩，而脫下口罩人士面對面經過時，會點頭微笑。有長髮女子盛裝打扮，予人感覺眼前一亮；記者也捕捉到有女士睡眠不足而打呵欠，成為過去3年來罕見的街頭景象；有幼稚園女童脫下口罩進入校園，雖然校內無論校長、老師及同學都戴上口罩，她表示自己意願是希望讓老師看到自己的笑臉，也期望很快看到彼此微笑。