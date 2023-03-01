部門去年檢7.32億支私煙6.9噸毒品　俱按年升7成

有執法部門回顧2022年的工作，執法方面，該部門共處理7,783宗案件，按年下跌8%。當中私煙案件有3,436宗，佔整體案件48%；其次為毒品案件，共有931宗，佔整體13%；而侵權案件則有523宗，佔整體7%。打擊私煙方面，去年案件數目較前年的4,009宗跌14%，檢獲數量7.32億支，較前年4.27億支大升71%，當中去年7月破獲歷來最大宗私煙案，檢7,790萬支私煙，總值2.22億港元。

毒品案件方面，去年共有931宗，較前年的906宗微升3%，但檢獲數量多達6.9噸，較前年的4噸大升70%。其中於去年10月與國際合作，破獲歷來最大宗「冰」毒案，檢獲1.8噸液態「冰」毒，總值11億元。走私案件方面，去年破獲226宗，較前年的233宗下跌3%，檢獲貨物總值13.19億港元，較前年的23.44億港元跌44%。部門指，疫情下走私活動不停轉變，由2020年利用快艇、2021年利用漁船及躉船、2022年利用內河船走私，至去年底又變招，落重本使用遠洋船，可見走私分子為避查而無所不用其極。

侵犯知識產權案去年有523宗，較前年715宗跌27%，檢獲的侵權物品64萬件，總值1.8億港元，較前年的1.66億港元多9%。其中涉及網上的侵權案，主要透過網上賣冒牌物品，2022年有80宗，佔整體侵權案15%，檢獲9,060件物品總值508萬港元，較前年653萬元跌22%。至於涉及《商品說明條例》方面，去年收到6,075宗相關投訴，按年跌13%，已完成處理投訴有5,547宗，其中2,298宗涉及虛假商品說明、不當地接受付款及誤導性遺漏指控，另有3,249宗不涉及違商品例，已轉介其他執法部門。當中一名健身中心職員因具威嚇性營業行為，去年11月被判監27個月。