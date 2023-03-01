以性交照片要挾夜店女郎當性奴　導演判囚10個月　官斥自取其辱

劇集《踩過界》、《繩角》導演羅俊偉，去年初與在夜店工作的女子性交易期間，拍下對方私密照，然後以照片不斷要挾對方，包括做他的「性奴」，又要她全裸扮狗跪下伸舌頭拍攝，甚至要事主安排其他女子服侍他，讓他玩「3P」。他早前承認未經同意下威脅發布私密影像罪，今（3月1日）在九龍城裁判法院被判入獄10個月。裁判官批評被告行為卑鄙無恥，如今身敗名裂亦是自取其辱。

43歲被告羅俊偉，報稱導演。他所面對的另一項普通襲擊罪早前已獲撤控。辯方求情時指，被告因本案已還押90天，期間和前度復合。被告對他的作為感到後悔和羞恥，對事主感歉意，承諾會戒除過往陋習，形容其重犯機會微乎其微。裁判官指，被告不停催促事主服從命令，步步進迫，期間不停加上新條件，詳細交代要求事主如何拍攝，肯定被告當時是完全清醒，形容被告所說僅喝醉後胡言亂語完全不吻合。被告重複用私密照及說話脅迫，行為相當卑鄙，以15個月監禁為量刑起點，因認罪減刑至10個月。

案情指，去年1月被告在夜店認識事主X後，曾與X作2次性交易。去年3月26日深夜，X收到被告的WhatsApp訊息，聲稱會把2張X的私密照發給她的夜店同事，要挾X做他的性奴和性玩具。上述2張私密照，其中1張拍到X在吸啜被告腳趾，另1張則拍攝到被告陰莖，X臉上沾有精液。

案情續指，被告要求X裸體扮狗跪下和伸出舌頭，然後拍照傳給他；此外又命令X為他尋其他女子服待他。被告警告若X不服從，便會傳私密照給夜店高層，甚至全世界，警告女子好自為知。X因擔心照片外洩，把自拍胸部、私處和扮狗的相片發給被告。X其後報案，被告落網，其手提電話被發現藏有5幀X的私密照片。被告在警誡下聲稱之前只是喝醉，無意公開照片。

案件編號：KCCC 3048/2022