男警涉通風報信妨礙司法　控方申與賣淫集團女主腦案件合併審訊

一名男警去年涉嫌在警方掃黃行動中通風報信，導致一名賣淫集團女主腦聞風先遁。涉案男警被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，案件今（3月1日）在九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件將會轉介至區域法院審理，法庭將案押後至3月28日再訊，以便控方準備轉介文件，屆時會與涉嫌是賣淫集團女主腦的案件合併，期間被告續准保釋。

46歲被告呂偉霖，報稱任職公務員。據悉，被告駐守尖沙咀分區，隸屬特遣隊，現已停職。他被控於2022年12月5日，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即棄置一部他用作與孟凡月溝通的手提電話。他於去年12月7日被捕，經過徵詢法律意見後，至今日正式被落案起訴。

控方申請將案押後，以便與另一宗針對孟凡月的案件合併，並轉介至區院處理。控方不反對被告繼續保釋。裁判官遂批評被告以原有5000港元擔保外出，另新增一系列保釋條件，包括須居住在報稱地址，24小時內交出所有旅遊證件，不得接觸控方證人。資料顯示，將與本案合併的案件，被告只有孟凡月，她被控3罪，包括「控制他人而目的在於使他賣淫」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」和「使用他人身份証」，該案亦會在3月28日提堂。

事實上，警方執行職務期間，不時捲入妨礙司法公正的指控，去年一宗案件中，警隊派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作，安排假掃蕩非法賭場，最終3名警員因假冚賭妨礙司法公正罪成。同年，1名警員與「鳳樓」經營者串通，按照「通風報信」協議在警方的掃蕩行動中安排妓女被拘捕，該名警員因妨礙司法公正，被判囚12個月。

案件編號：KCCC607/2023