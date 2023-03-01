市民轟政府撤銷口罩令過於倉卒　「似想爬澳門頭做騷多啲」

歷時超過950日的「蒙面」歲月，港府昨日終宣布，由今日(3月1日)起全面撤銷口罩令，不論室內及戶外，抑或公共交通工具，均毋須再佩戴口罩。記者今早特意在街道視察，發現街上大部分市民依然選擇繼續戴口罩。有市民表示戴罩3年，歡迎撤銷口罩令；亦有人說人多地方仍會戴口罩；另有市民表示口罩令撤銷過於倉卒，認為「政府似想爬澳門頭，似做騷多啲」。

黃先生表示，戴口罩已有3年，過往到內地時亦不用戴口罩，故認為本港撤銷口罩令的原意好，但就「有啲急」，「今日條街基本上10個都仲有9個戴緊口罩」，認為需給予時間適應。他又指家中仍有數百個口罩，認為可有備無患，未有想太多，相反家人卻未有響應撤銷口罩令，坦言「佢哋已經戴慣咗」。蘇小姐同樣表示歡迎，因戴口罩非常侷促，但她質疑政府撤銷限制「似想爬澳門頭，似做Show多啲」，「又話逐步放寬，點知今日一黎連搭巴士都可以唔使戴口罩」。

鄭小姐今天有佩戴口罩，她解釋是基於安全考慮，「人多既時候會戴，人少就會除」；至於日後戴罩與否，她就指仍需觀察一段時間，大概等一兩個月後再審視情況。而同行的另一名鄭小姐則未有戴上口罩，她指剛從澳洲返港，由於澳洲一向不用戴口罩，所以「都慣咗唔戴」，加上自己打齊針，故未有對染疫特別擔心。

另一邊箱，由於強制核酸檢測要求全面撤銷，政府同日起亦停止免費核酸檢測服務，只保留21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站繼續運作。今早大約有十數名市在灣仔修頓球場的檢測中心排隊等候檢測，其中市民李小姐和余小姐都表示知道現時需要自費檢測，認為要去旅行都無法避免；而余小姐則擔心檢測中心逐步減少，會令某部分檢測中心等待時間過長，她舉例上星期禮頓中心檢測站無人，故心理上同樣認為修頓球場檢測站情況一樣，「點知今日都有十個八個係到排緊」。