推算90萬港人患長新冠　議員聯中醫公會推義診送湯包

隨着口罩令解除後，歷時3年的防疫戰總算告一段落，感染者眾下，有大學團隊推算香港超過90萬新冠康復者，至少出現一種包括疲倦、記憶力差、失眠等長新冠症狀。有政黨今日(1日)發起「全民關注『長新冠』行動」，本月起提供3,000個中醫義診名額，設健康講座及送贈保健湯包等予市民，以至透過宣傳及製作問卷，向政府表達關注要求加強支援。

議員陳永光指，根據政府數據，醫管局中醫診所已為逾10萬名新冠病康復者提供近44萬人次診療，但名額仍供不應求。該政黨將於3月起籌辦6場「長新冠健康諮詢日」，將設有中醫義診，今日起接受網上報名，料有3,000人受惠。另諮詢日亦設有健康講座，出席市民將獲贈保健湯包，預料受惠人數約3,000人。「全民關注『長新冠』行動」亦製作了一份問卷，以了解新冠病康復者的「長新冠」表面徵狀、政府應該加強哪方面的支援等，日後集合數據及加以研究，再向政府表達關注及要求加強支援。

醫療衞生界議員林哲玄表示，今次聯同多個醫療衞生界專業公會一同參與行動，希望為市民提供紓緩「長新冠」的實用健康知識，以民間力量協助市民走出「長新冠」的困擾。香港註冊中醫學會副會長林蓓茵則指出，明白到社會對中醫服務需求殷切，故學會響應及支持今次的「全民關注『長新冠』行動」，組織多名中醫師參加「長新冠健康諮詢日」的中醫義診服務，屆時將向患者贈醫施藥，略盡綿力。

政黨發起的「全民關注『長新冠』行動」，陳永光議員辦事處、林哲玄議員辦事處、香港註冊中醫學會協辦，並邀請到香港認可營養師學院專業委員會、香港臨床心理學家公會、香港物理治療學會、香港職業治療學會、香港中醫學會、香港中醫骨傷學會、港九中醫師公會、僑港中醫師公會作支持單位。