小紅書12.7萬買2張門票　五月天歌迷慘墮網購騙案

台灣樂團「五月天」相隔3年再度來港開演唱會，日前門票公開發售即賣光，社交平台更有人以10倍炒價放售原價1,380港元的門票。而短短一周內，執法部門已接獲21宗關於演唱會門票的網購騙案，總損失金額逾40萬港元。其中一名18歲女受害人，早前誤信騙徒於內地社交平台「小紅書」放售2張五月天演唱會門票，共轉賬約12.7萬元至對方銀行戶口，最後賣家失聯。

截至今日(1日)，過去一周最常被用作行騙幌子的貨品正正就是演唱會/主題公園門票，其餘依次為手袋、傢俬/家庭用品、遊戲機/配件/帳號 、化妝護膚產品、保健食品、電腦產品、智能電話、外幣兌換/充值服務，以及海鮮。市民應從官方渠道購買門票，或搜尋賣方電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料以了解其背景，並留意負評，如有懷疑就切勿付款。

而詐騙專頁及帳號開始轉移陣地，遍布各大社交平台，專頁包括New Purchasing、Sunlight 環球購、王金清潔服務公司、天一船業、Siu Yat (UID: lee.tsunyat)、lam_yuetfatbb (IG帳號)、ticketspr2021 (IG帳號)、玉韵 (小紅書號: 5325798826)。當中不排除部分假冒同名專頁或帳號。