碎屍案資訊流傳或引不安　團體建議反應持續要及早求助

名媛蔡天鳳遭碎屍案，引起全城關注，部分市民或因相關資訊而感情緒受困。有團體今(1日)表示，案件相關的資訊、圖片和影像在網絡及通訊軟件鋪天蓋地傳閱和轉發，市民可能會因重複接觸報道而不安，出現壓力反應，甚至情緒受困，短期或出現心跳加速、睡眠不佳、食欲不振及驚慌等狀況，提醒若這些情緒和身體反應維持強烈並持續超過1個月，甚至影響日常生活，便應及早尋求精神健康的專業協助。

香港心理學會臨床心理學組指出，重複接觸到關於案件的圖片、影像或報道，身心會出現短期壓力反應，是自然和正常的。身體方面，可能會出現各種不適，例如心跳加速、肌肉崩緊、胸口翳悶等；情緒方面，可能會感到心緒不寧、忐忑不安，緊張等；行為方面，可能會坐立不安、不想與人接觸等；思想方面，會出現錯覺等情況，甚至覺得自己不安全、難以信任其他人。一般來說，隨着停止接觸相關資訊，投入生活和日常活動，反應便會慢慢平復，市民毋須為此過分擔心。

團體建議，市民可嘗試認識短期壓力反應，留意自己的身心狀態，若發現對報道內容感到強烈不安，便應該選擇地接收關於案件的資訊，甚至跟身邊的人明確地表示不想討論這宗案件，避免令壓力進一步升溫。市民亦應留意自己及身邊人士的身心狀態，可以考慮用不同的方法抒發感受，例如文字、圖像、音樂、運動、宗教儀式等。如發現身邊人士持續出現壓力反應，可嘗試安靜耐心陪伴，容許對方表達和抒發情緒。