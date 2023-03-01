入屋爆竊乘機非禮12歲女童　淫賊囚9年女同黨監2年半

1對男女賊匪前年於秀茂坪犯案，以不同藉口誘騙威嚇1名12歲女童開門，入屋後即搜掠財物，男賊更起色心大肆非禮女童，並將過程拍片，計劃將之出售牟利。2人今天（1日）在高院原訟庭承認入屋犯法罪，女賊另承認藏毒罪，男賊則另承認非禮、向16歲以下女童作出猥褻行為及製作兒童色情物品3罪。結果女賊被判監2年半，男賊則被重判入獄9年。法官嚴斥男被告爆竊期間乘機性侵女童的行為駭人聽聞及極其可恥，相信事件會對女童造成終身創傷。

本案40歲女被告黃煥星及49歲男被告王嘉業，承認在2021年4月1日，擅自進入秀茂坪某單位內，偷竊港幣1300元、人民幣130元及1部手提電話。男被告承認於同日同地向16歲以下女童X作出嚴重猥褻行為、非禮X及拍攝兒童色情影片。女被告另承認管有含有0.65克海洛英的0.82克危險藥物。2人均有包括盜竊的多次犯罪紀錄，其中男被告更有非禮前科。

案情指，案發當日12歲女事主X獨自在家，2被告登門聲稱做問卷調查，要求X開門不果。之後男被告要求入屋借廁所，亦被X拒絕。2人又改口稱發現X違法養狗，聲稱要將狗隻帶走，終嚇到X開門。入屋後被告露出賊相，搜掠單位並偷取控罪上列出之現金及手提電話。

之後男被告把X推落床，伸手入X衣內摸胸，後更脫X的衣服咬X的胸部。之後男被告又強舔X下體，然後吻X的嘴。女被告其後先離開，男被告則繼續性侵X，強迫X為他口交及吞精然後離開，但後又折返警告X如把事件告訴他人，便會給令其母親有麻煩。不過X之後還是將事件報案。之後2被告先後被捕，被警誡下女被告承認取走財物，但稱有要求男被告「唔好掂個細路女」，另外執法人員在她身上搜出控罪列出的毒品。而男被告則供稱一開始只計劃入屋偷竊，但見到X後忍不住「去掂佢」。其手機則被發現藏有他性侵X的影片，其手機備忘錄則有疑似用來於網上兜售不雅影片的字句，當中包括「有無人想睇鄰居小美人的裸露影片？」、「個細路女13歲睇落好甜美可愛」、「三條片唔會上載分享，我唔會免費提供，價格另議！」等。

案件編號：HCCC 146/2022