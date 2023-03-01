承認11歲起非禮胞妹　22歲男生還押候判

女童自8歲起，多年間被年長3年、共用睡房的兄長非禮，包括摸胸部及私處、及為兄長口交及手淫等。事隔多年之後，她才把遭非禮之事告知同學，繼而報案揭發。現修讀電子工程高級文憑課程的兄長，今天（3月1日）於屯門裁判法院承認4項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。裁判官指案情嚴重，但決定為被告索取勞教中心報告，將他還押3周至3月22日判刑。另外女事主又涉遭其年長4歲的表哥非禮，其表哥被控4項非禮罪，今亦於屯門法院提堂。由於辯方指須時考慮答辯方向，故裁判官決定暫毋須他答辯。其案件押後4周至3月29日再訊，期間他獲准保釋。

有關事主兄長的案件，現年22歲代號WMP的被告的律師今為他求情時表示，其父母稱被告現已眾叛親離、有家歸不得且前程盡毀，不過被告承諾不會再犯。而本案事主亦有撰寫求情信表示已原諒兄長，希望可給予最後機會讓被告學習當個好兄長。

本案案情指，被告與事主X案發時同住於天水圍一單位並共用睡房，控罪所指的案發時間為2013年至2016年間，最初X只有8歲，被告則為11歲。去年4月X告知同學稱由2013年至2020年間多次遭被告非禮。被告於同年5月被捕，警誡下稱「我有做過但阿妹自願」。被告承認自2013年起多次撫摸X的胸部及下體，但X均無反抗或表示拒絕，有時完事後他會給X錢、零食或遊戲卡。他記得其中2次於2015至2016年在住所洗手間發生，2人一同洗澡被告要X跪下替他口交。另1次則於2015年至2016年發生，他在床上看影片時X主動替他手淫。至於表兄涉及的控罪，現年23歲代號HYL的被告被控於2014年至2019年間在屯門及天水圍1單位及澳門1酒店房間內共4度非禮X。

案件編號：TMCC 2434/2022