男僱主趁洗澡後聞體香涉性騷擾　平機會代外傭提訟

平等機會委員會今天(3月1日)根據《性別歧視條例》（香港法例第480章）代表一名女性外籍家庭傭工，向區域法院提出法律訴訟。外傭稱其在受僱於前僱主期間，多次被前僱主性騷擾，包括在她洗完澡後靠近她聞她頭髮和身體的香味。平機會又稱，於2020至2022年期間，共收到504宗性騷擾的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》投訴約51%。

該外傭指前僱主不受歡迎地不斷要求與她發生性行為，及作出其他粗俗的性言論（例如希望外籍家庭傭工幫他生小孩）；在她多次拒絕後，僱主變得憤怒，並使用嚴厲的辱罵語言要求與她發生性行為。

根據《性別歧視條例》，「性騷擾」是指任何不受歡迎而涉及性的行為，而在有關情況下，該行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇，包括不受歡迎的性要求、不受歡迎的獲取性方面好處的要求、以及不受歡迎並涉及性的行徑，涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。平機會期望，個案帶上法庭後能提醒僱主，在工作期間對僱員，包括外籍家庭傭工，作出性騷擾是違法的行為，並會帶來嚴重的法律後果。