中小企營商困難　就業人數大減　工會促成立中小企業發展局

受疫情影響，本港中小微企營商困難，有組織今（1日）指《競爭條例》實施後，2021年香港富豪財富高出該年生產總值約2成，且本港中小企微企就業人數正大幅萎縮，建議政府要「振興中小企，做好内循環，拓產業多元，達扶志創富」，措施包括成立中小企業發展局、訂立中小企業促進法、考慮退出政府採購協定、成立社會價值採購諮詢委員會等。

議員鄧家彪指，2021年香港富豪的財富共計為34,959億港元，高出2021年香港GDP的總值達差不多2成，而香港富豪的財富來源有接近8成來自房地產、能源、電訊等傳統尋租行業，反映2015年起實施的《競爭條例》未有起到「經濟憲法」的作用。而1996年及2021年的中小企佔比雖同為98%，但前者本港就業總人數佔60%，後者則下降至45%，顯示中小微企業就業人數大幅度萎縮。

此外，本港對中小企定義落後，製造業的中小企定義仍然維持在本港僱用少於100人的企業；而非製造業的中小企定義則是指少於50人的企業，當中對股東的國籍、資金來源、營業額及財政狀況則不被考慮，明顯未有結合本港經濟產業結構的發展而調整，令當局未能做到「精準扶持」。

組織建議政府可成立中小企業發展局，負責制定及統籌相關政策；訂立中小企業促進法；考慮退出政府採購協定，因指向協定成員提出特定減免耗時難以估計時，便可考慮直接退出；成立社會價值採購諮詢委員會等。