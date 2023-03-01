退休警涉襲貨車司機　裁判官押後3.30裁決

前年11月1名退休高級警員與妻子在港鐵兆康站外之的士站，疑因泊車問題與1名客貨車男司機爭執，並發生肢體衝突，男司機期間暈倒，被送院後證實死亡。涉案夫婦原共同被控誤殺罪，控方其後撤回女被告的控罪，男被告則被改控襲擊致造成身體傷害罪。案件早前開審，控辯雙方已傳召證供完畢，審訊於今天（3月1日）在屯門裁判法院繼續。裁判官接收控辯雙方的書面結案陳詞後，表示需時考慮，決定押後至3月30日裁決，期間被告續准保釋。辯方申請讓被告短暫取回回鄉卡，讓他短暫離港4天。裁判官最終批准申請。

57歲被告鄺德榮，被控1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站，襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。被告自辯時曾稱因死者情緒激動指罵他，又襲擊他及妻子，他故推開及欲控制對方，以保持安全距離及阻止死者繼續施襲，他並沒有襲擊死者。 控方質疑被告當日乃挑釁地作出有關行為，又未能控制自身情緒，令情況升溫，且沒有合理理由地襲擊死者，被告否認指控。

警員、休班警涉及各種罪行過往時有發生。2022年10月15日凌晨約2時半，有人報案指屯門鄉事會路近安定邨巴士站發生爭執及打鬥。人員接報到場，相信兩名俱姓何（18及25歲）男子、兩名姓甄（18歲）及姓張（28歲）女子，在上址與一名姓利（29歲）男子爭執後，4人與利男懷疑互相以手襲擊對方。警方其後以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕前者4人。利男則涉嫌「普通襲擊」被捕，他是一名休班警務人員已被停職。該3名男子其後被各控以一項「普通襲擊」罪，案件於2023年1月11日在屯門裁判法院提堂。

案件編號：TMCC 2282/2021