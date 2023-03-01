新降血糖藥減81%腎病風險　港大指效果整體較上代佳

有大學研究團隊發現，新款用於治療二型糖尿病的二線降血糖藥物「鈉—葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑(SGLT2i)」有降低對患上腎臟和呼吸系統疾病風險的能力，當中包括末期腎病、阻塞性氣道疾病及肺炎，效果並有可能比上一代降血糖藥物「二肽基肽酶-4抑制劑(DPP4i)」更好。研究成果已在兩份國際知名科學期刊發表。

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系研究團隊從本港3萬多名二型糖尿病患者的群組中，調整了潛在干擾因素後，發現SGLT2i與DPP4i相比，可顯著降低患上末期腎病的風險達81%；減低患上急性腎衰竭風險70%；減低患上白蛋白尿風險50%，以及減慢腎小球過濾率值的下降速度，顯示SGLT2i可以為腎臟提供額外的保護。

團隊又發現SGLT2i在呼吸系統的相關疾病上，能顯著降低阻塞性氣道疾病的風險35%及阻塞性氣道疾病的急性發作率46%，以及降低肺炎風險41%，為SGLT2i有可能減低患上阻塞性氣道疾病和肺炎風險的新證據。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍博士表示，SGLT2i有可能比上一代降血糖藥物DPP4i更好，但仍需臨床試驗及分析群組數據以進一步得出結論。