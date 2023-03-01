調查揭年輕人若曾參加職業培訓　生活滿意度等分數可提升10%

有組織發表有關年輕人工作的研究。青少年發展企業聯盟與香港大學社會工作及社會行政學系於去年4月至12月期間進行問卷調查，成功收集820位18至24歲的本地年輕人回應，當中近半受訪者為大學畢業生和兼職或全職工作者。團隊今日(3月1日)公布調查結果，

發現職業相關能力，包括職業關注度、掌控感及好奇心，直接影響年輕人的「希望感」、「生活滿意度」及「職業適應能力」等分數；研究又發現，在成效上，曾參加職業培訓的年輕人，包括職涯規劃、職場考察、工作體驗及實習等，分數均較未參加者有約10%的提升。

聯盟另與近400家機構及政府部門合作，舉辦青少年工作體驗計劃，2014年至今有2,000名青少年參與，當中超過20%人獲公司延聘。計劃過去更進行成效調查，訪問146名於去年的參加者，發現計劃能顯著提升生活滿意度，增加提早進入職場的信心。

現為科大一年級生的李志堅，一向對科技有濃厚興趣，故由社區中心轉介下參與計劃，在去年中六暑假獲派至科技公司，進行為期一周的工作體驗。他指，計劃令他加深對職場的認識，畢業後希望從事與產品開發相關的工作。至於另一名參加者為就讀中五的吳同學，去年暑假獲派至媒體公司實習，期間體驗不同工作，譬如錄音，剪片等。她直言，因親身體驗過後，確定自己興趣，前路不再迷惘，肯定日後想從事的工種，現階段望將來可報讀傳理相關的課程。

聯盟主席陳龔偉瑩表示，計劃是特別為基層學生而設，以及早介入及在公平的原則下，讓每名學員均獲得職場體現機會，以加深認識社會，強化生涯規劃能力，建立職志方向，亦可擴展商界人脈，規劃人生，向上流動。她重申，計劃不是職業配對，因無必要讓高中生預先選擇某一條出路，相反計劃主要是希望能擴闊他們的視野眼界，以及讓他們看到選擇，繼而配合自身的興趣及潛能，建立軟實力，應付未來的商業變化，甚或打破跨代貧窮，因此希望政府能將計劃廣泛推展至社會。