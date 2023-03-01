編輯示威現場藏雷射筆行山杖　藏武器罪成囚8個月

任職編輯之男子被指身攜雷射筆、行山杖及雨傘等物品，參與2019年在旺角發生的反修例衝突，因而被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告受審時辯稱當日去完行山，但今天（3月1日）仍在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官批評被告供詞反覆無常不合邏輯。另外事發至今雖逾3年，但裁判官認為控方不合理延誤檢控，最終決定判被告入獄8個月。

現年27歲被告唐健豐，被控於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有2個能發出雷射光束的裝置、1把雨傘和1支行山杖。被告作供自辯稱當日初次到釣魚翁行山，途中因下雨折返，改去旺角購物，期間被警員按落地，再將地上雷射筆塞入他背囊內。

裁判官裁決時指，各警員的證供主要部分沒有衝突，信納他們的證供屬實。相反，被告證供多處不合情理，例如被告出門前已經知有雷暴警告，有機會落雨，卻不帶雨具，獨自前往未行過的山。被告聲稱買了涉案行山杖一段時間，但控方盤問他時，指出行山杖清楚寫明製造日期是2019年6月，被告此時即支吾以對，法庭批評被告邊作供邊砌詞。另外，被告明知身處的地方不安全，卻偏偏留守現場，是自打嘴巴。法官形容其說法難以信服，考慮到被告當時身處的位置、身穿的黑色衣物，法庭裁定他管有雷射筆是有意圖用來傷害他人，裁定被告罪成。

案件編號：KCCC 1542/2022