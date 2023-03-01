居住環境惡劣　受訪者贊成放寬舊樓強拍門檻　促當局多加解說

在去年《施政報告》中，當局提出放寬申請強拍門檻建議，據悉政府計劃今年下半年向立法會提交修訂強拍條例，為了解市民對放寬舊樓強拍門檻的看法，有政黨於去年12月12日至26日，以問卷形式，向九龍城區舊樓市民進行問卷調查，成功收集275份意見。結果顯示超過47%受訪者居於樓齡50年或以上大廈，而當區樓宇老化嚴重，受訪者大多贊成放寬舊樓強拍門檻，惟希望當局多加解說及宣傳。

有關放寬申請強拍門檻建議，樓齡達50年或以上但少於70年的私樓門檻，由8成業權降至7成；樓齡達70年或以上，則會降至6成；另建議放寬相連地段申請強拍的要求，不論有否共用樓梯連接，兩個或以上的地段，業權百分比會以平均數計算，以期加快舊區重建。

調查結果顯示，有30.5%受訪者現居於50至69年樓齡的樓宇，而70年或以上者則有17.1%；受訪者反映其居住樓宇最明顯存在的問題，以僭建、天花牆身滲水、水渠老化、以及石屎剝落為主，分別佔60%、56%、56%及55%；65.8%受訪者支持樓齡達50至69年樓宇放寬強拍門檻至7成；支持樓齡達70年或以上放寬強拍門檻由7成降至6成，達到58.9%。

另有83.3%業主表示，若單位被強拍不知道如何爭取合理權益；當局現時對受強拍影響的業主支援，64%受訪市民認為並不足夠；受訪者表示，當局若進行強拍，最希望獲得的支援包括增設專責辦事處佔69%、法律支援佔61%及協助業主集齊業權全幢拍賣佔52%；整體來說，接近60.7%受訪者是支持降低現時8成的強拍門檻。

由調查結果可見，九龍城區樓宇趨向老化，失修情況嚴重不少居民反映單位天花四處滲水，外牆剝落，更嚴重是鋼根外露，大廈陸續出現結構老化現象。有些業主遷出並將單位分間套房作出租之用，令劏房、滲水或僭建問題，比比皆是。不少舊樓居民一直渴望政府可以加快舊區重建，可惜重建步伐未如理想。該黨認同放寬舊樓強拍申請門檻，可以加快發展商收購步伐，通過公私營雙軌推動市區重建，可帶動房屋供應增加，改善市民的生活環境。

但另一方面，仍有近4成市民沒有表示支持強拍降低門檻，政府在推動時必須聆聽不同持份者意見。過去在降低強拍門檻時，社會亦有爭議時，政府要做好解說工作，加強支援，保障業主權，又建議為相連地段重建，設立最低樓齡如45年或50年，否則令無重建需要的樓宇也被迫強拍。