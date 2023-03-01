涉查販毒案捏造紀錄　上司供稱警員偽造紀錄屬嚴重行為失當

1名警長及3名警員被指於5年前在調查1宗販毒案時捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件今日(3月1日)於屯門裁判法院續審，控方傳召案發時為屯門警區副指揮官的外籍高級警司作供，他曾看過該宗販毒案的調查報告並在報告上簽署。他指如有警員偽造搜屋紀錄，屬嚴重行為失當。

涉案被告依次為警長馮孝聰(45歲)、警員林耀然(38歲)、警員羅學鍵(32歲)及警員葉家豪(31歲)，4人同被控一項公職人員行為失當罪，控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查1宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。眾被告被指誣稱於2018年3月15日凌晨曾到1宗販毒案疑犯位於葵涌的單位搜屋。

案發時為屯門警區副指揮官的外籍高級警司范敏成，被問到處理案件時有否搜屋對調查案件有否影響，他指如有搜屋可能會找到支持指控被告的證據。他又指如發現有警員偽造搜屋紀錄並須認真對待。不過他確認調查報告有可能會出現相關事件發生時間紀錄不準確情況，但當中是否涉有人行為失當則須要考慮與實際時間差距多大，及紀錄的人員是否有心作此錯誤紀錄。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：TMCC 510/2022