政Whats噏：仿中古廣告　梁子穎演繹「那些年」

時下嘅宣傳片往往要睇好耐，先至知道乜嘢葫蘆賣乜嘢藥。工聯會嘅社交平台日前上載短片，劈頭第一幕就見到議員梁子穎對住電單車倒後鏡輕撥頭髮，表情靦覥不已，不斷自言自語咁話「咦，乜咁啱嘅？」；繼而有一妙齡倩影喺鏡中一閃而過，梁即轉身尾隨，又喺大街小巷追追逐逐、尋尋覓覓，游目四顧女神芳蹤，直至某課室外面，佢嘅心儀對象突然現身，同佢講「「Hi，乜咁啱嘅？」。到底呢條短片想表達乜嘢訊息呢？莫非係癡漢出沒注意？！

答案揭曉，當妙齡女話「你又嚟報課程呀？我哋可以做同學啦，Bye！」原來梁子穎今次粉墨登場，係宣傳職業再培訓課程，而佢所屬嘅工會同僱員再培訓局就係合辦嘅機構。對於有返咁上下年紀嘅網民，睇見呢條片都會覺得熟口熟面。皆因劇情係仿照三十年前某盒裝檸檬茶廣告，之不過，當年豆蔻年華嘅女主角，其情竇初開、心有所屬但又羞於啟齒嘅心情，今日就改由已屆中年嘅男士重新演繹，效果令人莞爾。

至於梁子穎嘅議員同事陳仲尼，就留言話行行也可出狀元，仲鼓勵話「加油」；而林琳就簡單直接，一個「正」字就慨括呢段宣傳片嘅評價；亦有網民話「搞笑，男主角有冇後生啲。」