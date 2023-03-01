劏房租管修例如白做　團體斥政府懶巡查　中介續鼓勵濫收水電

政府早前針對劏房實行了租務管制，修訂《業主與租客(綜合)條例》，至今實行已有約13個月。有民間團體今日(3月1日)指出，截至今年1月31日為止，負責監察業主及租客對條例的執行情況的差餉物業估價署，至今主動巡查僅3,500個劏房單位，只為逾10萬個劏房單位的冰山一角，批評署方監察力度不足。團體更發現，作為前線出租劏房單位的地產代理，在條例實行後仍未依例執行，甚至鼓勵業主繼續濫收水電及其他雜費等，亦未有到差估署打釐印，甚至未提供標準租約。

民間監察政府推行租管陣線認為，地產代理未有履行責任，負責監管相關從業員的地產代理監管局責無旁貸。因此團體聯同多名居民去年10月曾到地監局表達訴求，惟至今年1月才收到局方的官腔回覆。就此，團體今日再次到地監局進行請願，反映對地產中介監督不力問題。

團體建議地監局應加強對地產代理宣傳租管條例的內容及執業須知，亦應對所有的地產代理就租管條例舉行強制性參與的工作坊，以加強他們對條例的認知，並提升地產代理執業時的專業和提供資訊的可靠性及真確性。