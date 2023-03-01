疫後內地首個旅遊業考察團訪港　業界料客量將「報復式增長」

疫下首個內地大型旅遊業考察團訪港，旅遊發展局今日(3月1日)表示，考察團120名內團員來自內地38個城市，覆蓋華南、華北等市場的業界代表，將會留港5日4夜，期間到訪及體驗本港最新旅遊設施，包括M+及香港故宮文化博物館等，亦會與本地旅遊業界代表商討合作機會。內地旅遊業界預料來港短線遊的旅客會回升，相信會由暑假提前至「五一黃金周」到達高峰。

深圳的旅行社負責人夏勇平表示，最近多了內地人提早辦理證件，準備於五一勞動節假期「黃金周」來港，相信屆時旅客人數會「報復式增長」，而旅行團數量亦會恢復到疫情前水平。他又說疫情間本港有多個新景點開放，相信內地人南下的短線團仍有吸引力。考察團適逢首日「口罩令」撤銷，北京旅行社出境部經理周磊笑言，今日心情比昨日(2月28日)更愉悅，又說繼早前取消入境核酸檢測要求後，再度放寬口罩限制，毫無疑問會增加內地遊客訪港意欲。

旅發局總幹事程鼎一提到，年初至今已安排約700名來自內地、日韓等地的旅遊業界來港考察，親身經歷新景點，有助他們推出新旅遊產品，吸引旅客重臨。該局又透露，今明兩月將會邀請英國、澳洲及印度旅遊業先後來港，觀賞香港國際七人欖球賽或其他景點。