訪港乘車遺手機　遭的哥勒索500人仔　內地女斥感心寒

中港上月6日全面恢復通關，不少旅客闊別3年再次南下「搵食」，卻有人遇上不愉快的經歷。一名坐擁逾百萬粉絲的內地女網紅，近日在社平交台拍片講述訪港期間遺失手機的經歷，提到當時不慎遺留手機在的士內，事後致電的士司機希望將手機送回，未料遭對方「勒索」且語氣甚為惡劣；她提到自己在深圳遇到同事情況，但深圳的士司機無乘機索要任何好處，直言「香港(的士)司機令我寒心」。

事發於上月16日，女網紅與友人在深水埗食完晚飯後，在路邊上了的士回到紅磡酒店，惟下車後發現手機不在身上，遂立即致電其手機。所幸剛才載客的的士司機接了電話，並告知手機在其手上，未料他直接索要500元人民幣(約577港元)，才會將手機交還，且語氣不太友善，「你唔好理啦，總之我話500就500啦」、「咁你要唔要啊部電話」。網紅又提到，自己本來亦打算給「感謝費」，而司機的態度亦十分強硬及惡劣，令她覺得討要「感謝費」的性質已變成「要挾」，甚至是「勒索」。另據網上發布的影片可見，涉事司機載客時疑似沒有展示「的士司機證」。

與此同時，的士司機為了避開酒店門口的閉路電視，要求網紅到酒店旁某馬路邊交收。由於當時已夜深、涉事馬路杳無人煙，網紅因擔心人身安全遂向酒店的大堂職員求助，後者翻查閉路電視後，成功查到網紅當時落車的的士車牌號碼，並提供附近執法部門的電話，惟網紅多次致電均無人接聽，只好隻身前往約定地點。她最後雖然成功取回手機，但指當時司機陣勢嚇人，「他當時一個急轉彎殺到馬路邊，然後手伸到窗外還夾着一支煙」，交收完後就絕塵而去。網紅當日回深圳後，翌日再次致電執法部門，並表示會就今次事件再次訪港跟進，強調自己不想姑息有關行為及助長其氣燄。