政Whats噏：無罩一身輕　黃俊碩：是否除罩需視乎環境

正所謂「習慣成自然」，戴口罩即使唔係咁舒服，然而相關法令一旦解除，未必人人都會「大解放」，議員亦各自有唔同取態。其中議員黃俊碩今朝(1日)前往立法會期間，就目測巿面上其實仲有好多人寧願繼續戴口罩，當中亦包括佢自己。之不過，佢嘅黨友顏汶羽今日就選擇摘下口罩喎。

黃俊碩喺社交平台貼文，指接近3年嘅口罩令，今日終於撤銷，可以因應個人狀況選擇是否戴口罩外出。佢話若果置身於人多擠迫、公共交通、院舍、醫院、或人群聚集等「高危」場所，就一定會戴上口罩，畢竟除新冠病毒病外，仲有上呼吸道感染、流感等疾病，而口罩就係其中一項有效抵禦嘅措施。佢話疫情爆發之前，喺流感高峰期乘搭公共交通工具，亦會佩戴口罩以作預防，所以佢會維持佩戴口罩一段時間，以減低呼吸道感染嘅機會。

其後，黃俊碩同顏汶羽一齊搭巴士北上考察。顏汶羽雖主張唔戴口罩，認為口鼻無咗物件覆蓋，空氣都清新啲、個人都精神啲，但前提係要身處人少嘅地方，若果喺人多擠迫嘅地方，都係戴番個口罩比較穩陣。至於今日唔戴口罩嘅感覺，佢就覺得塊面凍咗喎！

議員林振昇今日就摘下口罩前往澳門。儘管濠江方面較香港提早兩日放寬口罩令，但佢喺當地現場觀察，竟然都有8成人照帶口罩，比佢想像中還要多。

至於一直敦促政府取消口罩令嘅議員江玉歡，尋晚(28日)就專程去到蘭桂芳「倒數」，迎接摘下口罩嘅一刻。佢話過去一年花咗唔少時間喺防疫議題上，而日前都有就口罩令接受訪問，佢話大家都希望係最後一次傾疫情議題。

葵青區議會前副主席張文龍，尋晚亦都呼朋引類，喺旺角街頭舉行除口罩倒數儀式。佢話口罩令歷時900幾日，終於放寬，可以一展笑容，本屬高興事；不過港鐵同政府物業嘅種種臨時禁制令仍然生效；區議會議席空缺，長達2年仍未按法例補選；種種未經正常諮詢嘅政策改變，仍未還原，兼且都未有扭轉嘅迹象，難以稱得上「復常」咁話。