政Whats噏：疫情打擊元氣大傷　姚柏良冀政府支援旅業復甦

隨住香港步向疫後復常，冰封3年多嘅旅遊業亦有望解凍，但恢復元氣並唔容易，旅遊界議員姚柏良(Perry)就希望政府可以有「復元基金」扶業界一把，並強調「業界唔係想攤大手板攞錢，而係想搵資源去恢復」。

政府日前公布新一份財政預算案，當中雖有推出貸款計劃供旅遊業界申請，但業界一直要求嘅「復元基金」就無咗影。Perry指出旅遊業現時啱啱復甦，諸如人手配套等各樣安排上都有困難，尤其是疫情下唔少從業員都轉咗行，令到人手唔夠。佢認為如果想吸引呢啲人才重投旅遊業，旅遊公司必需向佢哋提供更好嘅待遇先得。然而業界停頓已久，難以撥出資金為僱員提供更好嘅待遇。因此佢期望政府可以諗下推出為期半年嘅「復元基金」，喺復業嘅初期向業界提供一啲資金，比佢哋可以係請人方面，以至日常營運都能夠「打個底」。

Perry又指政府雖開設文化體育及旅遊局，但旅遊業喺疫情期間大受打擊，需得到支援方有復甦機會，佢呼籲當局摒棄「小政府、大市場」嘅心態，仲話上屆政府雖推出《香港旅遊業發展藍圖》，但只得大方向同框架，欠缺具體執行細節，希望今屆政府可以檢視藍圖，再同業界商討啦。