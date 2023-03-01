八旬父餐廳跌倒膝蓋碎裂　女兒呻無人伸援手　網民反斥疏忽照顧

獨居長者常出現與社會脫節、身體機能退化等問題，親友們要多加留意及照料。有女網民近日在社平交台反映，其80多歲父親日前到堅尼地城某餐廳買飯，期間不慎從樓梯跌倒。他翌日去睇跌打時，醫師卻吩咐先去照X光，但由於當事人寸步難行，最終需叫救護車到醫院診症，醫生指其膝蓋骨碎裂，「唔做手術行唔返」。網民事後公開批評餐廳老闆當時沒有伸出援手，卻惹來其他網友反斥她疏忽照顧家人。

涉事女網民本周一(2月27日)在Facebook群組「西環變幻時」發文，指爸爸於事發當晚在

餐廳跌倒後，「當時冇人理亦冇人Call白車(叫救護車)」，而老闆更表示：「你(父親)唔好有事啊！有事我間舖就大鑊啦！」，最後提供了一張椅子給老人家坐。事隔一天，老翁前往跌打館睇症，「跌打師傅見狀竟然唔係call白車，係叫佢(父親)去香港仔照X-ray(X光)，期間再跌多6至7次先幫佢Call白車」。意想不到的是，網民父親經已惡化至需動刀做手術，「但醫生有講過如果第一下跌就call白車，應該唔會裂咁開，亦唔需要做手術」。

女網民開初一度在貼文「開名」批評涉事餐廳，指店主等人沒有伸出援手，但引來網友評論屬單方面言詞，或有抹黑之嫌，終刪除有關餐廳的名字。不過，她仍呼籲所以懇請各店舖、街坊，「唔好吝嗇你哋嘅愛心，見到老人家跌到真係幫佢call白車」。有網友留言表示，事主亦有很大責任，「出事唔好將責任畀人，屋企人先最大責任」，亦有人認為其父不適合獨居。不過，亦有人好心向事主建議聯繫社工，申請送飯服務或叫外賣。