新冠三載幾興衰 伴疫而生今解除 口罩已戴兩年半

隨着進入後新冠疫情時代，本港今日(3月1日)起正式「放下」持續959天的最後一道社區防線—口罩令，市民終於可以在無遮擋下相視而笑。回望過去，維持約2年半的口罩令，緣起因疫情爆發，市民四處撲口罩，緣止因疫情退燒，港人毋須強制佩戴口罩。

翻查資料，口罩令始於2020年7月15日，由於本港新冠疫情當時剛踏入第3波，本地個案此起彼落，為控制新冠病毒加速傳播，政府在當天推出初版口罩令，要求乘搭公共交通工具時必須佩戴口罩，翌日竹篙灣檢疫中心落成供確診者隔離，衞生署其後形容港人當時生活「多次多彩」難以追蹤傳播源頭。

繼初版口罩令推出8天後，當局於同月23日宣布實施進階版口罩令，要求無論戶外或室內地方，均須佩戴口罩，期間更一度實施全日禁堂食令，不過港府卻「舉手又回」撤銷，即使如此卻未能阻擋無孔不入的病毒在港肆虐。時至今日凌晨零時，新冠疫情幾經升跌，始終陪伴港人抗疫的口罩，亦因社會不再出現大型群組個案而正式脫下，歷時總計959天。